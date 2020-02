Vorfall in Krefeld : Einbrecher schlagen Glasscheibe ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld Unbekannte sind in ein Haus in Bockum an der Hirschfelderstraße eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 15.20 und 20.30 Uhr schlugen die Täter am Freitag eine Scheibe im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ein, gelangten in das Haus und durchsuchten es. Ob und was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei unter Rufnummer 02151 6340.

(RP)