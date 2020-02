Einbrecher in Krefeld : Polizei sucht Eigentümer von Schmuckstücken

Krefeld Die Polizei sucht Eigentümer verschiedener Schmuckstücke, die bei einem festgenommenen Einbrecher sichergestellt wurden.

Wie die Behörde mitteilt, nahmen in den frühen Abendstunden des Donnerstag, 6. Februar, Einsatzkräfte einen 45-jährigen Einbrecher auf frischer Tat an der Straße „Am Eisstadion" fest. Wie sich herausstellte, war er bereits kurz zuvor in eine Wohnung an der De-Greiff-Straße eingebrochen. Ein Haftrichter erließ Untersuchungshaft gegen den polizeibekannten Täter. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Halsketten, Armbänder, Ringe und Uhren. Die Schmuckstücke stammen nicht aus diesen beiden Einbrüchen. Die rechtmäßigen Eigentümer konnten bisher noch nicht ermittelt werden. Daher sucht die Polizei nun nach den Eigentümern und fragt: Bei wem wurde in der Vergangenheit eingebrochen und hat dies unter Umständen noch nicht zur Anzeige gebracht? Wer vermisst Schmuckstücke, die dabei entwendet wurden? Mögliche Eigentümer mögen sich unter Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de melden.