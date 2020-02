Unfall in Krefeld : Zwölfjährige von Auto erfasst und verletzt

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen ein Mädchen an einer Kreuzung in Uerdingen erfasst und leicht verletzt.

Wie die Polizei erklärt, bog gegen 6.40 Uhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer von der Lange Straße nach links in die Parkstraße ab. Dort erfasste er eine Zwölfjährige mit dem linken Außenspiegel, als sie die Straße an der Fußgängerampel überquerte. Das leicht verletzte Mädchen kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das die Schülerin zwischenzeitlich wieder verlassen konnte.

(jon )