Stadtmitte : Fünf Männer greifen Krefelder an

Fünf Männer greifen Krefelder an

Krefeld In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei fünf Männer gefasst, die zuvor einen Krefelder vor einer Gaststätte geschlagen und getreten haben. Dabei wurde das Opfer schwer verletzt.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 4:55 Uhr geriet ein 26-jähriger Krefelder mit fünf Männern vor einer Gaststätte an der Neue Linner Straße in Streit. Kurz darauf schlugen und traten die Täter auf ihr Opfer ein und flüchteten anschließend über den Ostwall in Richtung Rheinstraße.