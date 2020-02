Zeugensuche in Krefeld : Unbekannte werfen Steine auf fahrende Autos

Zeugensuche in Krefeld

Krefeld Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte an der Kreuzung Moerser Straße / Blumentalstraße Steine auf fahrende Autos geworfen. Zwei Autos wurden dabei beschädigt.

Die Windschutzscheibe des Renault wurde so stark beschädigt, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an mailto:hinweise.krefeld@polizei.nrw.de - hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.