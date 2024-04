Verkehr in Hilden Unfallflucht an der Henkenheide

Die Polizei meldet eine weitere Unfallflucht aus Hilden. Am Samstag, 30. März, entdeckte der Mitarbeiter eines Handwerkunternehmens am Nachmittag einen Schaden an einem Firmenfahrzeug, das einen Tag zuvor gegen 17.30 Uhr an der Henkenheide in Höhe der Hausnummer 29 abgestellt worden war. Der linke Außenspiegel des Kastenwagens, ein Renault Master, war beschädigt worden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 600 Euro. Bei dem in den Unfall verwickelten zweiten Fahrzeug könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen schwarzen Mercedes-Benz handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 jederzeit entgegen.