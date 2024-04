Messanlage des Kreises Wesel Mobiler Blitzer in Kamp-Lintfort beschädigt

Unbekannte Täter haben an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort ein mobiles Blitzgerät des Kreises Wesel, einen sogenannten „BoP" (Blitzer ohne Personal), beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden das vordere und das hintere Panzerglas der Anlage in der Zeit zwischen Donnerstag, 22.55 Uhr, und Freitag, 0.13 Uhr, zerstört. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter Telefon 02842 934-0 entgegen.