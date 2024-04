Kriminalität in Wermelskirchen Einbrecher steigen bei „Obi“ ein

Bislang unbekannte Täter sind in den „Obi“-Baumarkt am Biberweg in Wermelskirchen eingestiegen. Das berichtet die Kreispolizeibehörde Rhein-Berg und kann den Tatzeitpunkt dabei ziemlich genau benennen: Demnach soll der Einbruch am frühen Donnerstagvormittag, 4. April, gegen 3.30 Uhr erfolgt sein.