Staatsschutz ermittelt : Brennendes Auto ist von Flüchtlingen aus Ukraine

Nach dem Vorfall in Krefeld ermittelt nun der Staatsschutz. Foto: Alex Forstreuter

Krefeld Am Donnerstag brannte in Krefeld ein Auto mit ukrainischem Kennzeichen. Wie sich herausstellt, gehört es Flüchtenden. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Nach dem Brand eines Autos mit ukrainischem Kennzeichen am Donnerstag im Stadtteil Cracau dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Das betroffene Fahrzeug gehört einer Familie, die vor einigen Tagen aufgrund des Ukraine-Konflikts nach Krefeld gereist ist. Da ein technischer Defekt weiterhin nicht auszuschließen ist, werden Brandsachverständige nun ihre Arbeit aufnehmen.

Wie die Pressestelle der Polizei weiter mitteilt, war das geparkte Auto am Donnerstagmorgen gegen 4.20 Uhr am Moltkeplatz in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.