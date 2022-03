Zeugen gesucht in Monheim : Polizei ermittelt nach Brandstiftung an Müllcontainer

Polizei ermittelt nach Brandstiftung an Müllcontainer

Zeugen gesucht in Monheim

Monheim Erneut musste die Feuerwehr in Monheim einen brennenden Müllcontainer löschen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Brandstifter und bittet um Hilfe.

(RP) In der Nacht zu Freitag, 4. März, ist an der Grunewaldstraße in Monheim ein Müllcontainer durch ein Feuer erheblich beschädigt worden. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.