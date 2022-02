Krefelder Wohnung fängt Feuer : Sechs Verletzte nach Brand im Kinderzimmer

Feuerwehrauto mit Blaulicht (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Krefeld Feuerwehreinsatz in Krefeld am Mittwochabend: In einem Mehrfamilienhaus hat es auch noch ungeklärten Gründen gebrannt. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Sechs Menschen wurden verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Mittwochabend ist im Kinderzimmer einer Krefelder Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Sechs Menschen mussten wegen erhöhter CO2-Werte ins Krankenhaus gebracht werden, darunter zwei Kleinkinder.

Das Feuer war am Mittwochabend aus unbekannter Ursache in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die entsprechende Wohnung und das Treppenhaus bereits stark verraucht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Familie aus der Brandwohnung sowie etliche andere Bewohner des Hauses im Stadtteil Hüls waren zu diesem Zeitpunkt bereits im Freien; einige andere Nachbarn aus den oberen Etagen konnte die Feuerwehr erst nach der Bekämpfung des Brandes und der Lüftung des verrauchten Treppenhauses ins Freie bringen.

Alle 19 Anwesenden wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, bei sechs von ihnen wurden erhöhte Kohlenmonoxidwerte festgestellt. Die vier Erwachsenen und beiden Kleinkinder wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar.

(peng)