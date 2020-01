Straftat : Ohne Führerschein unterwegs: 37-Jähriger flüchtet nach Unfall

Krefeld Zeugen informieren die Polizei. Dem Fahrer droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

Dank zweier Zeugen hat die Polizei am Sonntag, 26. Januar, einen Autofahrer ermittelt, der zuvor einen geparkten Pkw beschädigt hatte und geflüchtet war. Wie die Behörde mitteilte, wendete gegen 17.45 Uhr ein 37-jähriger Fahrer auf der Geldernsche Straße und beschädigte dabei einen geparkten Wagen. Er hielt zunächst an und seine 34-jährige Beifahrerin stieg aus, um sich das beschädigte Fahrzeug anzusehen. Dabei wurde sie von einem 44-Jährigen angesprochen und darauf hingewiesen, dass sie die Polizei rufen müsse. Die Frau setzte sich wieder in das Auto, sie und der Fahrer verschwanden in Richtung Moritzplatz.