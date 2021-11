Kurioser Fall in Mönchengladbach : Frau fährt unter Drogen zur Polizeivernehmung

Mönchengladbach Das sind schon bizarre Fälle: eine Autofahrerin, die auf dem Besucherparkplatz des Präsidiums mehrere Unfälle baut, und ein Mann, der vor einer Streife in einem Auto flüchtet, das mehrfach bei Tankbetrugsdelikten aufgefallen ist.

(RP) Die Polizei Mönchengladbach musste erneute berauschte Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Ein kurioser Fall ereignete sich am Dienstag am Polizeipräsidium: Dabei ging es um eine Frau, die unter Drogeneinfluss zu einem Vernehmungstermin erschien. Eine 47-Jährige fuhr gegen 11.20 Uhr auf den Besucherparkplatz des Polizeipräsidiums an der Krefelder Straße. Von Beamten beobachtet, rangierte sie aufwendig zwischen geparkten Autos. Offensichtlich touchierte sie dabei den Stützpfeiler eines Carports und ein geparktes Auto.

Die Polizeibeamten baten die Frau am Auto zu warten. Doch sie machte sich schon bald auf den Weg in Richtung Präsidium. Dort erneut auf den Unfall und ihr Verhalten angesprochen, blieb sie in der Schuldfrage uneinsichtig, gab aber in Bezug auf ihr Verhalten zu, in den vergangenen Tagen verschiedene Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.