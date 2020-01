Vorfall in Krefeld : Falsche Bekannte - Trickbetrüger bestiehlt 81-Jährige

Krefeld Eine Seniorin ist in Hüls bereits am vergangenen Dienstag durch einen Trickdieb um mehrere tausend Euro betrogen worden.

Wie die Polizei mitteilte, erhielt die 81-Jährige zwischen 11 und 12 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Bekannten. Unter dem Vorwand, in einer finanziellen Notlage zu sein, bat sie die Seniorin um Geld. „Die Anruferin setzte das Opfer emotional unter Druck und überzeugte es, dass sie nicht persönlich vorbeikommen könnte. Ein Bote würde das Geld abholen“, so ein Polizeisprecher. Am ausgemachten Treffpunkt Klever Straße / Am Beckshof übergab die 81-Jährige dem Trickdieb kurze Zeit später ihre Ersparnisse. Dieser verschwand mit der Beute.