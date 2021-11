Polizei hofft auf Zeugenhinweise : Autofahrer übersieht Radfahrerin – sie stürzt und verletzt sich

Rheinberg Bereits am vergangenen Freitag, 5. November, gegen 13.20 Uhr, hat sich im Gewerbegebiet Winterswick ein Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin sich verletzte und den die Polizei jetzt aufzuklären versucht.

