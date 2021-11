Unfall in Meerbusch : Betrunkener E-Scooter-Fahrer bei Sturz verletzt

Büderich Am Samstag, 6. November gegen 0.50 Uhr, ereignete sich in Büderich ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein E-Scooter-Fahrer Kopfverletzungen zuzog. Der Mann war betrunken.

(RP) Am Samstag gegen 0.50 Uhr hat sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall in Büderich verletzt. Der 43 Jahre alte Meerbuscher befuhr die Niederdonker Straße, als er stürzte. Dabei verletzte er sich am Kopf und an der Hand. Außerdem wurde durch den Verkehrsunfall ein geparktes Auto beschädigt.