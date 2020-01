Vollbrand in Krefeld : Feuerwehr löscht brennende Wohnung

Vollbrand in Krefeld

Krefeld Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr um 14.13 Uhr zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die komplette erste Etage in Flammen.

Das teilt die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen an der Straße am Kinderhort stand die komplette erste Etage in Vollbrand, alle Bewohner (ein Erwachsener und fünf Kinder) hatten das Gebäude bereits verlassen. Einige Einsatzkräfte löschten den Brand von innen, andere kämpfte auf der Drehleiter gegen die Flammen.