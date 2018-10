Zeugen gesucht : Einbrecher treten Wohnungstür ein

Krefeld (RP) Unbekannte Täter haben am Freitag in der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Philadelphiastraße aufgetreten. Die Wohnung wurde durchwühlt, und es wurden zwei Fernseher, ein Laptop und ein Handy entwendet.

