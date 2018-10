Polizei Krefeld: Festnahme nach Aufbruch eines Zigarettenautomates

Krefeld Am Sonntagabend hat die Polizei einen Mann festgenommen, der zuvor einen Zigarettenautomaten aufgebrochen hat.

(oli) Die Polizei hat am Sonntag Abend einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der an der Mündelheimer Straße in Uerdingen einen Zigarettenautomaten mit einer Eisenstange aufgebrochen haben soll. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Düsseldorfer Straße. Dies hatte gegen 21.30 Uhr ein Anwohner beobachtet und die Polizei darüber informiert. Die Polizeibeamte nahmen den stark alkoholisierten Tatverdächtigen im Bereich der Düsseldorfer Straße / Dammstraße fest. Der Zigarettenautomat wurde beschädigt. Ob etwas aus dem Automaten entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der 28-Jährige wurde am Montag nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen fehlender Haftgründe entlassen.