Polizei Krefeld sucht Zeugen für Einbruch am Südwall

Beute Unbekannt : Polizei sucht Zeugen für Einbruch am Südwall

Krefeld (RP) Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Südwall war Ziel von Einbrechern Irgendwann in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 13Uhr, traten die bislang unbekannten Täter die Tür ein.

