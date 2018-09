Hilden: Seniorin vor eigener Wohnungstür zu Boden geschlagen und beraubt

Raubüberfall in Hilden

Hilden Auf dem Heimweg zu ihrer Wohnung hat ein unbekannter Mann eine Seniorin verfolgt und sie vor der Haustür schließlich überfallen. Er raubte ihr Schmuckstücke vom Hals. Die Frau musste ins Krankenhaus.

Vor ihrer eigenen Wohnung in Hilden im Kreis Mettmann ist eine 87-Jährige von einem Unbekannten niedergeschlagen und bestohlen worden. Der Täter raubte der Frau am Freitag Schmuckstücke vom Hals, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.