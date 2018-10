Krefeld: Einbruch in Bank an der Moerser Straße

Krefeld Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Geldinstitut eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach den flüchtigen Tätern.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind bereits am Mittwoch früh gegen 4.50 Uhr Unbekannte in ein Geldinstitut an der Moerser Straße eingebrochen. Gegen 4:50 Uhr löste der Einbruchalarm einer Bank an der Moerser Straße aus. Security-Mitarbeiter stellten den Einbruch fest und informierten die Polizei. Polizeibeamte umstellten das Objekt, konnten bei der Durchsuchung jedoch keine Personen mehr antreffen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Einbrecher zunächst die Personaleingangstür der Filiale auf und entfernten danach das Zylinderschloss aus der Brandschutztür, die in den Schalterbereich führt. Im Verkaufsraum hebelten sie drei Metalltüren zu den Schließfächern auf, die für die Aufbewahrung von Sparbüchern vorgesehen sind. Anschließend entkamen sie unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.