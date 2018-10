Krefeld: Einbrecher kippen Buttersäure in Geschäft am Ostwall

Einbrecher kippen Buttersäure in Geschäft am Ostwall

Krefeld Bei einem Einbruch am Ostwall in der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte Buttersäure ausgeschüttet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Donnerstag haben zwei Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Unternehmens am Ostwall (Höhe Dreikönigenstraße) eingeschlagen und davor ein Glas mit vermutlich Buttersäure zurückgelassen. Gegen 0:15 Uhr hatten zwei Passanten die beiden Täter beobachtet und die Polizei informiert. Daraufhin waren die Männer in Richtung Stephanstraße geflüchtet. Sie sind etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, trugen einen dunklen Kapuzenpullover und führten einen weißen Plastikbeutel mit sich. Das Glas mit der Säure wurde fachmännisch beseitigt. Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr könnte es sich um Buttersäure handeln. Bereits am 23. September 2018 hatte die Polizei am selben Objekt eine Sachbeschädigung registriert, als ein Unbekannter die Schaufensterscheibe im Eingangsbereich mit einem Gurkenglas eingeschlagen hatte und anschließend geflüchtet war. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.