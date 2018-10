Düsseldorf-Unterbilk: 70-Jähriger in Wohnung ausgeraubt - Polizei fahndet nach Frauen-Trio

Einsatz in Düsseldorf-Unterbilk : 70-Jähriger in Wohnung ausgeraubt - Polizei fahndet nach drei Frauen

Düsseldorf Am Dienstagnachmittag ist ein 70-jähriger Mann in seiner Wohnung in Unterbilk überfallen worden. Die Polizei fahndet nach drei tatverdächtigen Frauen.

Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige am Dienstag gegen 14 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einer Bank an der Kö gefahren. Dort holte er laut Polizei in der Filiale Geld von seinem Sparbuch ab, packte dieses in seinem Portemonnaie und machte sich auf den Heimweg. Erneut nutzte er öffentliche Verkehrsmittel bis zur Bilker Allee/Kronprinzenstraße und ging dann zu Fuß nach Hause.

Beim Aufschließen seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Kronprinzenstraße wurde der Mann laut Polizei von einer Frau angesprochen. Sie bat ihn um Zettel und Stift, da sie eine Nachricht für einen Nachbarn hinterlassen müsse. Der 70-Jährige ließ die Unbekannte in seine Wohnung und machte sich auf die Suche nach Schreibmaterial. Als der Senior bemerkte, dass sich plötzlich drei Frauen in seiner Wohnung aufhielten, kam es zu einem Gerangel zwischen den Personen.

Den Frauen gelang es laut Polizei dabei, dem 70-Jährigen die Geldbörse zu rauben. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, haben alle längere dunkle Haare (zusammengebunden), trugen dunkle Kleidung und eine von ihnen führte eine braune Handtasche mit.

Die Polizei fragt nun: Wem sind die drei Frauen beim Verlassen des Hauses auf der Kronprinzenstraße aufgefallen? Oder vielleicht schon im Vorfeld auf der Wegstrecke des Opfers von der Königsallee zum Tatort? Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0211/8700.

(skr)