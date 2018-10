Krefeld: 19-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Krefeld-Linn : 19-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Krefeld Am Sonntagmorgen ist ein 19 Jahre alter Mann an der Bahnhaltestelle Rheinhafen in Linn von vier Männern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Das Opfer wurde bei dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntagmorgen haben vier Männer einen 19-Jährigen an der Bahnhaltestelle Rheinhafen in Linn mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Krefelder saß gegen 7 Uhr morgens an der Bahnhaltestelle, als vier Männer ihn aufforderten, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Dabei bedrohte einer der Männer den Krefelder mit einem Messer. Außerdem schubsten sie den 19-Jährigen, woraufhin dieser von der Bank fiel und sich leicht verletzte. Die vier Männer waren laut Opfer alle von kräftiger Statur und zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß. Der Mann mit dem Messer sprach ebenso wie ein zweiter Täter mit Akzent. Drei der vier Angreifer trugen schwarze Sturmhauben. Der vierte, nicht vermummte Täter, war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Alle vier trugen Jogginghosen sowie Sportschuhe. Das Opfer gab weiterhin an, dass einer der Männer eine schwarze Lederjacke mit goldenem Reißverschluss trug. Hinweise: Tel. 02151 6340 oder Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(oli)