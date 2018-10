Krefeld : Aktionswoche der Polizei gegen Einbrüche

Ein vermummter Mann mit Taschenlampe blickt in einer gestellten Szene durch eine eingeschlagene Fensterscheibe. Foto: dpa/Daniel Maurer

Krefeld Vom 24. bis 31. Oktober beteiligt sich auch die Krefelder Behörde an der landesweiten Aktion.

(RP) Wie schütze ich mich effektiv vor einem Einbruch? Wie kann ich helfen, dass Einbrechern das Handwerk gelegt wird? Wo finde ich Hilfe, wenn ich Opfer eines Einbruchs wurde? Um diese und weitere Fragen geht es in einer landesweiten Aktionswoche der Polizei NRW vom 24. bis 31. Oktober, an der sich auch die Polizei Krefeld beteiligt. Unter dem Motto „Riegel vor - Sicher ist sicherer“ bietet die Polizei täglich Aktionen, Beratungen und Veranstaltungen an – von Gruppenberatungen über Präsenzstreifen in Wohngebieten bis hin zu Fachausstellungen.

Hier ein Überblick über alle Veranstaltungen und Termine während der Aktionswoche in Krefeld:

Mittwoch, 24. Oktober: Eröffnung der Aktionswoche (18:30 Uhr - Pfarrheim der Herz-Jesu-Kirche, Kneinstraße 64): Polizei geht gemeinsam mit Krefeldern auf Streife – Bürger haben die Gelegenheit gemeinsam, mit Experten vom Kommissariat Prävention / Opferschutz sowie mit dem Bürgervereinsvorsitzenden durch den Stadtteil Königshof zu gehen. Dabei werden die Sicherungsmaßnahmen (Einbruchsschutz) der Häuser erläutert. Zudem werden Beratungstermine angeboten, die noch in der darauffolgenden Woche realisiert werden können. An diesem Termin soll auch auf die Thematik „WhatsApp-Gruppen“ zur Vernetzung von Nachbarn eingegangen werden. Der Initiator einer WhatsApp Gruppe des Stadtteils Königshof wird über seine Erfahrungen berichten. Zudem werden die aktuellen Zahlen und Entwicklungen zu Wohnungseinbrüchen vorgestellt. Der Rundgang beginnt um 18:30 Uhr. Treffpunkt ist am Pfarrheim der Herz-Jesu-Kirche (Kneinstraße 64). Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

24. bis 26. Oktober - Beratung in der Mediothek (Mittwoch bis Freitag: 11 bis 17 Uhr, Samstag: 11 bis 14 Uhr): Die Experten der Polizei Krefeld bieten gemeinsam mit Krefelder Unternehmen für Sicherheitstechnik ihre Beratung an einem Info-Stand in der Mediothek Krefeld, Theaterplatz 2, an.

Sonntag, 28. Oktober - Fachausstellung (11 bis 17 Uhr): In den Räumen des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz an der Hansastraße 25 zeigt die Polizei gemeinsam mit Krefelder Unternehmen für Sicherheitstechnik die neuesten Trends im Schutz gegen Einbrecher. Keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei.

Montag, 29. Oktober - Zeugencafé (15 Uhr): Polizeipräsident Rainer Furth bedankt sich persönlich bei den Zeugen, die mit ihrer Aufmerksamkeit und schnellem Handeln maßgeblich zur Aufklärung eines Wohnungseinbruchs beigetragen haben.