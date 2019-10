Dank Zeugenhinweis : Polizei nimmt Diebesduo in Krefeld fest

Polizei nimmt Diebesduo in Krefeld fest

Krefeld Am Freitagabend hat die Polizei dank zwei mutiger Zeugen ein Diebes-Duo festgenommen, das zuvor Werkzeuge aus einer Garage entwendet hatte.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 21.30 Uhr beobachtete ein Mädchen in Verberg, wie ein Mann Werkzeuge aus der geöffneten Garage ihres Nachbarn entwendete. Sie informierte ihren Vater und erzählte dann dem Nachbarn davon. Dieser suchte sofort die Gegend nach dem Dieb ab und konnte zwei Tatverdächtige an der Haltestelle Am Wallerspfad antreffen.