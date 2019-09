Asiatisches Restaurant : Zehn Koi-Karpfen in einem Teich mit Spülmittel vergiftet

Krefeld Unbekannte schütten Reinigungsmittel in das Gewässer.

(jon) Unbekannte haben vermutlich Spülmittel in einen Teich einer asiatischen Gaststätte an der Kölner Straße geschüttet und damit zehn Koi-Karpfen vergiftet. Wie die Polizei mitteilt, sollen die Täter in der Zeit zwischen Mittwochnacht, 25. September, 1 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, die zehn Fische in dem Gewässer getötet haben, das zu einem Restaurant gehört. Vermutlich sind die Unbekannten erst über den Zaun geklettert und haben das ein todbringendes Mittel ins Wasser geschüttet. Der Besitzer entdeckte morgens eine Schaumschicht auf dem Teich die zehn toten Koi-Karpfen lagen auf dem Grund. Koi-Karpfen gelten in Asien als Glücksbringer. Sie stehen für Stärke, Mut und Durchhaltevermögen. Die Fische kosten je nach Züchtung mehrere Hundert oder mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02151/6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de