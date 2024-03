Unfall in Herford Junge Männer liefen sich offenbar Autorennen — hoher Schaden

Der Mann sei dabei leicht verletzt worden. An seinem Wagen entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden. Diesen bezifferte ein Sprecher der Polizei Herford auf 55.000 Euro. An den geparkten Autos sei ein Schaden von 10.000 sowie 6000 Euro entstanden. Die beiden anderen 19 und 23 Jahre alten Autofahrer trafen die Einsatzkräfte laut Mitteilung der Polizei an einem Parkplatz in der Nähe an. Alle drei Autos seien beschlagnahmt worden; zudem drohe den Männern die Entziehung ihrer Fahrerlaubnis.