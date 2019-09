Festnahme : Duo mit Diebesgut und Drogen unterwegs

Krefeld Der Pkw war abgemeldet und die Kennzeichen gestohlen.

(jon) Die Polizei hat am Samstag, 28. September, in der Innenstadt zwei Männer festgenommen, die unter Drogen und mit Diebesgut aus diversen Wohnungseinbrüchen in einem Auto unterwegs waren. Wie die Behörde mitteilte, informierte gegen 11.40 Uhr ein Krefelder die Leitstelle über einen Autofahrer, der in einem geparkten Golf auf der Färberstraße/Theaterplatz Betäubungsmittel konsumierte und mutmaßlich wieder losfahren wollte. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten den 31-Jährigen sowie seinen Beifahrer in dem auf einem Behindertenparkplatz abgestellten Wagen kontrollieren. Wie sich herausstellte, war der Pkw abgemeldet und die Kennzeichen gestohlen. Bei der Durchsuchung des Fahrers fanden die Beamten in seiner Jackentasche mehrere ungeöffnete Briefumschläge sowie Kontoauszüge unterschiedlicher Inhaber. Zudem war in seiner Hosentasche eine Geldbörse mit mehreren Ausweisdokumenten und EC-Karten. Der 32-jährige Beifahrer hatte geringe Mengen Betäubungsmittel dabei. Im Kofferraum des Autos stellten die Polizisten weitere Ausweise, Kleidungsstücke, Taschen, einen Kaffeevollautomaten sowie einen Skoda-Schlüssel sicher. Im Handschuhfach lagen weitere ungeöffnete Briefumschläge. Eine Überprüfung ergab, dass der Skoda-Schlüssel sowie diverse Dokumente aus einem Einbruch an der Weggenhofstraße stammten, den das Duo nur wenige Stunden zuvor begangen hatte. Die Ermittlungen zu den anderen Gegenständen dauern noch an. Die Kripo stellte das Fahrzeug sicher und nahm die einschlägig polizeibekannten Verdächtigen fest. Beide haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurden beide zwischenzeitlich wieder entlassen. Auf die Männer warten nun Strafverfahren.