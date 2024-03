Polizeieinsatz in Düsseldorf-Carlstadt Schmuck für Zehntausende Euro gestohlen - Zeugen gesucht

Zwei Diebe sind am Dienstag in ein Schmuckgeschäft in der Düsseldorfer Innenstadt eingebrochen, der Wert der Beute liegt bei mehreren Zehntausend Euro. Polizeibeamte konnten einen Täter nach kurzer Flucht festnehmen. Nach dem Mittäter wird weiter gefahndet, Zeugen werden gesucht.