Krefeld: Big Band der Musikschule spielt CD ein

Krefeld Für das Konzert im vergangenen Mai hatte die Jazz Swing College Band sich besonders hohe Konzentration verordnet. Denn das Konzert wurde live mitgeschnitten für eine CD, die jetzt, ein Jahr später, fertig ist. Für den neuen Tonträger mit dem Titel "Self-Portrait in Twelve Colors" spielte die Musikschul-BigBand mit der Sängerin Mara Minjoli unter Leitung von Oliver Hirschegger. Zu hören sind Kompositionen von Mara Minjoli, alle arrangiert vom Bandmitglied und ehemaligen Schüler der Musikschule Florian Raepke.

Der Trompeter Florian Raepke schaffte früh den Sprung in die Jazz Swing College Band und schrieb schon bald erste Arrangements für dieses Ensemble. Er ist seit 2016 Student an der Folkwang Universität der Künste in Essen für Jazztrompete und Jazzkomposition. Mara Minjoli, geboren in Bochum, studierte Jazz-Gesang ebenfalls an der Folkwang-Uni in Essen und an der Musikhochschule Amsterdam. Sie gewann 2010 den nur alle zwei Jahre vergebenen Folkwang Preis (Jazz). Seit 2015 tritt sie regelmäßig mit der Jazz Swing College Band auf.