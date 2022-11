Zweieinhalb Stunden vor Konzertbeginn : Kraftklub blasen Auftritt in Düsseldorf kurzfristig ab

Düsseldorf Um 18 Uhr hätte am Montagabend eigentlich der Einlass zum Kraftklub-Konzert in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Hall beginnen sollen. Doch dazu kam es nicht mehr. Warum die Band nicht spielte.

Die Band Kraftklub hat ihr Konzert am Montagabend, 21. November, in Düsseldorf krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. In einer Mitteilung auf dem offiziellen Twitteraccount hieß es um 17.22 Uhr: „Wir müssen leider schweren Herzens die nächsten beiden Konzerte in Düsseldorf und morgen Münster absagen.“ Viele Fans waren zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Weg, der Einlass in die Mitsubishi Electric Halle hätte um 18 Uhr begonnen.