Fussball: Stadtmeisterschaft ausgelost

Krefeld

Es ist schon zur Tradition geworden, und zu einer sehr schönen obendrein: Auch in diesem Jahr wurden die Paarungen für die Fußball-Stadtmeisterschaft in den Räumen der RP gezogen. Als Losfee fungierte Dietmar Linders, ehemaliger Bundesligatorhüter des MSV Duisburg, den Organisationsleiter Dietmar Wallrafen (links) und Manfred Schmidt (rechts) in ihre Mitte nahmen. Ab dem 21. Juli kommt es zu folgenden Paarungen: Krefelder SV - TSV Bockum, Verberg-Gartenstadt - FC Hellas, Preußen Krefeld - BV Union, Bayer Uerdingen - VfB Uerdingen, Rasensport - Hülser SV, TSV Anadolu - TuS Gellep, FC Traar - VfR Fischeln und SuS 08 - Linner SV. Titelverteidiger ist der VfB, Favorit der VfR Fischeln.