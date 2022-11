Wegberger Mühle Wachowiak Trio überzeugt mit Jazz, Latin und Blues

Der als Drummer bekannte Musiker André Spajic brachte diesmal den Bassisten Walfried Böcker und den ebenfalls aus Mönchengladbach stammenden Pianisten Adrian Wachowiak mit. Als Wachowiak Trio zogen sie die Zuschauer direkt mit dem ersten Lied „Georgia On My Mind“ von Ray Charles in ihren Bann. Das Musikrepertoire bestand aus Jazz-Standards, Latin und Blues mit weiteren Titeln von Ray Charles oder auch „Oye Come Va“ von Carlos Santana sowie „The Wind cries Mary“ von Jimmy Hendrix, um nur einige zu nennen.