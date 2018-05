Krefeld : Waldkindergarten: Den Rasern den Kampf ansagen

Krefeld Bei einem Ortstermin hatten sich Politik und Verwaltung von der Verkehrssituation am Talring in Höhe des Waldkindergartens einen Eindruck verschafft. Geschwindigkeitsmessungen an dieser Stelle hatten regelmäßig Verstöße gegen das Tempo-Limit von 30 Stundenkilometern dokumentiert. Bezirksvorsteher Hans Butzen erklärte, es seien sogar schon einmal 90 Stundenkilometer dort gemessen worden.

Um Autofahrer noch stärker für die Kindergartenkinder zu sensibilisieren, werden gut sichtbare Piktogramme mit Kindersymbolen auf die Fahrbahn aufgebracht. Schlaglöcher direkt vor dem Kindergarten seien inzwischen beseitigt und ein Schild aufgestellt worden. Von schmalen Schwellen auf der Fahrbahn, wie sie Butzen favorisiert, halten die Fachleute aus der Verwaltung gar nichts. Schwellen seien nicht mehr zeitgemäß und würden Rettungsfahrzeugen die Durchfahrt unnötig erschweren, lautete die Erklärung.

(bk)