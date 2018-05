Krefeld: Grundwasser: Hausbesitzer können per Fragebogen ihr Risiko ermitteln

Krefeld Unter reger Beteiligung interessierter Bürger fand am Donnerstag die Mitgliederversammlung des Bürgervereins Kliedbruch statt. Thema war unter anderem die Grundwasserproblematik, die nach einem Abschalten der LEG-Pumpen (wir berichteten) für etliche Haushalte virulent werden könnte.

Detlef von Hofe, Schriftführer des Vereins, erläuterte in einem Referat die historische Entwicklung der Besiedelung und Bebauung des Kliedbruchs, sowie die große Bedeutung des Wassergrabensystems, das in napoleonischen Zeiten entstanden ist: Die Bruchlandschaft hatte einen hohen Grundwasserstand, eine Versickerung des Wassers war durch die Bodenbeschaffenheit schwierig. Das ausgeklügelte Grabensystem schuf Abhilfe.

In Zeiten der Industrialisierung mit erhöhtem Wasserbedarf sank der Grundwasserspiegel im Kliedbruch und machte dadurch eine Bebauung möglich. Seit Mitte der 70er Jahre steigt mit dem Schwinden von Textilindustrie und Großbrauereien der Grundwasserspiegel kontinuierlich wieder an und die LEG setzte in den von ihr errichteten Siedlungen (zum Beispiel Rislerdyk) Grundwasserpumpen ein. Nun werde dies dem Unternehmen zu teuer und die Pumpen sollen abgestellt werden. Unter der Federführung der Stadtverwaltung hat sich eine "Arbeitsgruppe Grundwasserabsenkung" gebildet, die sich mit den Konsequenzen dieser Abschaltung auseinandersetzt und über mögliche Lösungen nachdenkt. Harry Klaer (SPD), Bezirksvorsteher, erklärt: "Ich bin froh, dass wir die Arbeitsgemeinschaft haben. Alle Parteien gehen das Thema pro-aktiv an, auch die Verwaltung ist mit im Boot".