Lokalsport: Janssen präsentiert sich souverän

Krefeld Er gibt bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften bislang nur ein Spiel ab. Endspiele finden Sonntag statt.

Sezin Akin vom TK RW Kempen sowie Anna Terbrüggen vom TC Schiefbahn haben in der Damen-A-Klasse bei den Bezirksmeisterschaften das Halbfinale erreicht. Akin setzte sich im Viertelfinale recht mühelos gegen Neele Menßen (BW Moers) mit 6:1, 6:2 durch.

Da hatte es Terbrüggen schon ein wenig schwerer, die nächste Runde zu erreichen. Im Viertelfinale kam es zu einem clubinternen Duell zwischen Terbrüggen und Anica Blumenkamp. Nach langen Ballwechseln setzte sich Terbrüggen mit 4:6, 6:2 und 10:2 durch. Sezin Akin tritt im Halbfinale (heute, 16.30 Uhr) gegen Ines Kuypers (TC Reichswalde) an. Die Gegnerin von Anna Terbrüggen wird derweil noch zwischen Amelie Bergstein (TD Lank) und Sadina Becic (BW Kamp-Lintfort) ermittelt.

Auch in den sonstigen 14 Konkurrenzen wurden die bisherigen Spiele bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften auf den Anlagen des CSV Marathon (Horkesgath) sowie dem Hülser SV (Hölschendyk) zügig abgewickelt. Bei den Herren A dominiert wie erwartet der Krefelder Jens Janssen. Der deutsche Meister der Herren 30, der für den TC Moers seine Medenspiele absolviert, gab bisher erst ein einziges Spiel ab. Janssen tritt heute (10.30 Uhr) im Halbfinale an. Sein Gegner wurde am späten Freitagabend zwischen David Tesic (Gladbacher HTC) und Philipp Lempken (BW Krefeld) ermittelt.