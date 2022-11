Das „Nordsnø-Ensemble“ beeindruckt die Jazzfreunde mit einem Bläsersatz aus Saxophon, Flöte, Basstrompete und Posaune sowie Gitarre und Piano. Für den klaren Beat sorgen dabei Vincent Niessen (Bass), Johannes Metzger (Drums) und Lukas Schwegmann (Percussion), während Frontfrau Anna Arco den lyrischen Gesang perfektioniert. Eine Mischung, mit der die Band äußerst erfolgreich in der Szene unterwegs ist. Das „Nordsnø-Ensemble“ ist unter anderem Preisträger von „Jazz hoch im Kurs“ und wird nach seinem Abstecher an den Niederrhein auch noch in der „Jazzhall“ Hamburg dafür sorgen, dass die Menschen sich für einen Moment lösen aus ihrem turbulenten Alltag.