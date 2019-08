Korschenbroicher Jugendkultur-Festival : Von Bubble Ball bis zum Manga-Workshop

Korschenbroich Der Stadtjugendring veranstaltet am 8. September auf dem Außengelände des Gymnasiums das erste Korschenbroicher Jugendkultur-Festival. Die Organisatoren stellten nun das Programm vor, das viel Bewegung, Kunst und Musik bietet.

Dass das Thema Jugend insbesondere in Korschenbroich derzeit Konjunktur habe, war für Bürgermeister Marc Venten leicht zu belegen. So gebe es seit vergangenem Jahr in regelmäßigen Abständen eine Jugendkonferenz, aus denen bereits erste Projekte und Veranstaltungen entstanden seien, etwa der Graffiti-Workshop zu Beginn der Ferien oder die erste Jugendsprechstunde mit dem Bürgermeister. „Und nun kommt ein ganz neuer Baustein hinzu“, sagte Venten bei der Präsentation des Programms zum ersten Korschenbroi­cher Jugendkultur-Festival am 8. September. Von 14 bis 18 Uhr werden dann viele Aktionen aus den Bereichen Bewegung, Kunst und Musik geboten – alle sind kostenfrei.