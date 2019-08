Flugmodell-Sportverein in Korschenbroich : Modellflieger wollen ganzes Spektrum ihres Sports zeigen

Zu sehen sein werden Modell-Helikopter – aber eben nicht nur. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Korschenbroich Der „Niederrhein Airday“ findet am 7. September statt. Mit der neuen Veranstaltung wollen die Flugmodellsportler in Kleinenbroich nicht nur Helikopter-Fans ansprechen. An den Start gehen auch Flächen-Modellflugzeuge.

Von Christian Kandzorra

Nach zehn Jahren „Helidays“ ist Schluss: Der Flugmodell-Sportverein (FMSV) Kleinenbroich möchte diesen Sommer mit einer neu konzipierten Veranstaltung auf das Hobby „Modell­fliegen“ aufmerksam machen. Zum ersten Mal findet am Samstag, 7. September, der „Niederrhein Airday“ statt. Erwartet werden mehr als 30 Piloten, die nicht nur Helikopter präsentieren wollen, sondern auch Düsenjets, Motorflieger und andere Flächen-Flugzeuge. „An den Start gehen Modelle jeder Größe und Antriebsart“, sagt Vereinschef Kay Matthiesen, der mit mehreren Hundert Besuchern rechnet.

Auf dem Flugplatz an der Glehner Straße, die Glehn mit Kleinenbroich verbindet, dürfte es an dem Samstag ab 10 Uhr also voll werden. Gleichwohl betont Kay Matthiesen: „Wir wollen den Charme der Veranstaltung beibehalten.“ Dazu zählt auch, dass eben nicht nur Profis an den Start gehen können, sondern auch Anfänger. Und: Für Einsteiger, die sich für das Hobby interessieren, soll es zwischendurch wieder einen Schüler-Lehrer-Flugbetrieb geben, bei dem sie üben können.