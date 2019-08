Kunst in Korschenbroich : Neues Malstudio für Keramik-Fans

Korschenbroich Kreativ-Werkstatt statt Leerstand: Pascalli Barrawasser hat ihr Geschäft eröffnet.

Ein Malstudio, in dem Kunstfreunde Keramikformen bemalen und nach ihren Vorstellungen selbst gestalten können, gibt es jetzt an der Hindenburgstraße in Korschenbroich. Bereits durch das Schaufenster lachen Kunden dort mehr als 150 Keramikformen an, die sie bemalen können. „Das ist ganz leicht. Jeder kann es – ganz gleich, ob drei oder 99 Jahre alt“, sagt Pascalli Barrawasser. Sie eröffnete das Malstudio, in dem Rohlinge nach Herzenslust mit Pinsel und Farben bemalt oder mit anderen Techniken geschmückt werden können.