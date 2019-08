Schützenfest in Herrenshoff : Ex-Präsident Karl-Heinz Hox hilft seinem Nachfolger als König

Das Königshaus von Herrenshoff mit dem Königspaar (Mitte). Foto: St. Hubertus-Schützenbruderschaft Korschenbroich-Herrenshoff

Herrenshoff Am Wochenende feiern die Schützen in Herrenshoff. Im Mittelpunkt steht ein bekanntes Gesicht. Los geht’s bereits am Freitagabend mit einem Biwak.

Eines wollte Karl-Heinz Hox, ehemaliger Präsident der St.-Hubertus-Bruderschaft Herrenshoff, seinem Nachfolger Dennis Neuss auf keinen Fall zumuten: ein erstes Schützenfest in neuer Funktion – aber ohne König. „Wir haben im vergangenen Jahr keinen König ermitteln können. Da reifte in den Tagen danach in mir der Gedanke, ob ich das Thema Königswürde nicht doch zur Chefsache erklären sollte“, sagt der 65-Jährige. Unterstützung erhielt Hox nicht nur aus der eigenen Familie – Ehefrau Gina stamme zwar aus Kaiserslautern, sei aber ebenfalls seit vielen Jahren voll vom Schützenwesen infiziert – sondern von der gesamten Bruderschaft, von seinem Schützenzug Einigkeit Raderbroich ebenso wie von den Zügen seiner Minister Dietmar und Volker Rippegather: Wildschütz und Schöle Bösch. So wird Hox ab Freitag erstmals als König das Schützenfest in Herrenshoff erleben.

Seit 1971 ist der ehemalige Bankkaufmann Mitglied der Bruderschaft, auf 30 Jahre Vorstandsarbeit blickt er zurück. Von 2015 bis April 2019 war er Präsident, wie geplant hat er nach vier Jahren einen Nachfolger gefunden – und damit zugleich einen Generationswechsel im Führungsteam der Bruderschaft eingeleitet. „Dennis Neuss war es nun möglich, das Amt zu übernehmen. Er ist 32 Jahre alt, arbeitet aber seit Jahren im Vorstand mit und hat viel Erfahrung. Ich habe ihm dieses Amt mit ruhigem Gewissen übergeben“, sagt Hox, der zwei Jahre lang zumindest noch als Stellvertreter zur Verfügung steht. Zur Verjüngung des Vorstands trägt indes auch Ulrich Dengler (32) bei, der die Nachfolge des Kassierers Günter Zester übernommen hat.

Schützenkönig Karl-Heinz Hox Herrenshoff mit seinen Ministern Volker (l.) und Dietmar Rippegather. Foto: Hubertus-Schützenbruderschaft Herrenshoff

Mit den personellen Wechseln werde die Kontinuität in der Bruderschaft gewahrt, ist sich Hox sicher. Vor allem mache aber die gegenseitige Unterstützung und das volle Vertrauen untereinander die Gemeinschaft in Herrenshoff aus. „Unser Schützenfest ist natürlich etwas kleiner, dafür aber sehr familiär. Und darauf sind wir stolz“, sagt Hox.

Los geht es schon am Freitag mit einem großen Schützen-Biwak ab 19 Uhr, es folgen unter anderem die Eröffnungsparty am Samstag (20 Uhr), die große Königsparade am Sonntag (16.15 Uhr), der Klompenball am Montag (13 Uhr) und der Vogelschuss am Dienstag (14 Uhr). Zum Abschluss gibt es am Dienstag noch einen Königstanz, auf den sich Hox sehr freut. „Das ist bei uns in Herrenshoff etwas ganz Besonderes.“

