Korschenbroicher auf Wandertour : 71 Stunden zu Fuß durch die Alpen

Korschenbroich Frank Wiedemeier hat ein großes Abenteuer hinter sich: Er hat mit anderen Wanderern das Vorarlberger Land durchquert – und knapp 12.000 Höhenmeter überwunden.

Zwischendurch, und da ist Frank Wiedemeier ganz offen, hat er sich gefragt, warum er sich das alles überhaupt antut: das schier endlose Wandern durchs Geröll, das ständige Achtgeben auf Steine, der Regen, die Nässe, das Schleppen des Rucksacks. Nicht jeder kann von sich behaupten, 171 Kilometer zu Fuß einen Teil der Alpen durchquert zu haben. Frank Wiedemeier schon. Der leidenschaftliche Fotograf hat durchgehalten – und wurde auch abseits der Berggipfel mit atemberaubenden Ausblicken belohnt. „Einmal vor einem Gletscher stehen – das ist beeindruckend. Die Dimensionen, der Schnee, einfach faszinierend“, sagt Wiedemeier, der am Sonntag von seiner außergewöhnlichen Wandertour durch das Vorarlberger Land in Österreich zurückgekehrt ist.

Wenn der Steinhausener in den Bergen auch an seine Grenzen stieß, so hat es sich aus seiner Sicht gelohnt. Zwölf Tage war er unterwegs, 71 Stunden „netto“ ist er vom Bodensee bis zum legendären Berg Piz Buin gewandert. Eine Handy-App hat mitgezählt: 11.606 Höhenmeter musste der 51-Jährige überwinden. „Das war eine Herausforderung“, sagt Wiedemeier, der sich einem guten Freund und dessen Familie angeschlossen hatte. „Das war für mich die erste Wanderung, die sozusagen von Hütte zu Hütte durch die Berge führte.“ Die Tour, sagt Wiedemeier, habe ihn „geerdet“. „Das Wandern war pure Entschleunigung. Ich habe gelernt, ganz einfache Dinge schätzen zu lernen. Eine warme Dusche – oder Kleinigkeiten wie trockene Schuhe.“ Er weiß, wovon er spricht: „Unterwegs hat es einen Tag lang mal nur geregnet. Nach mehreren Stunden ist alles nass. Die Schuhe, Socken, selbst Regenjacken. Und die Berghütten, in denen wir übernachtet haben, waren sehr unterschiedlich ausgestattet. Ab und an gab es fließendes Wasser nur aus dem nahen Bach.“ Das wiederum könne man an vielen Stellen bedenkenlos trinken. „Das ist klares Quellwasser, das wunderbar schmeckt“, sagt Frank Wiedemeier.