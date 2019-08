Hotels und Ferienwohnungen in der Stadt : Hier nächtigen Korschenbroich-Urlauber

Korschenbroich In mehreren Stadtteilen gibt es Hotels, Pensionen und sogar Ferienwohnungen. Doch wer übernachtet dort? Unter der Woche buchen vor allem Geschäftsleute Zimmer. Manchmal sind jedoch auch echte Urlauber unter den Gästen.

Das Haus bietet 28 Betten in 18 Zimmern und zwei Apartments an. Die Apartments werden von Gästen bevorzugt, die länger bleiben und daher eine kleine Küche wünschen. Zur Kategorie Touristen zählen Radfahrer auf ihrer Tour durch die niederrheinische Landschaft – und Golfer, die zu hiesigen Turnieren antreten. Kürzlich übernachtete eine Gruppe Pferdeliebhaber. An Wochenenden buchen oft Familien, die wegen einer Hochzeits- oder Kommunionfeier in die Stadt kommen.

Im Glehner Gästehaus im Park logieren ebenfalls viele Besucher der Messen in Düsseldorf und Köln – zum Beispiel, wenn die Drupa ansteht, die größte Messe für Printmedien. „Dann ist bis in die Niederlande alles ausgebucht. Sind die Messebesucher nicht da, wohnen hier oft Monteure und Handwerker. Hier logierten die Restaurateure, die auf Schloss Liedberg arbeiteten, wie auch die Fensterbauer aus dem Sauerland, die in den Häusern an der Niers-Aue Fenster einsetzten“, sagt Inhaberin Hanni Thoennissen. Zum Glehner Schützenfest, an den Weihnachtstagen und zu Pfingsten hat sie ebenfalls in der Regel volles Haus. Da Thoennissen als Fremdenführerin „Burgfrau Anna“ viele Geschichten zur örtlichen Geschichte zu erzählen weiß, gibt es bei ihr obendrein eine lebendige Einführung in Heimatkunde.