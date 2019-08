Schützenfest in Korschenbroich-Liedberg : Pferd nach Kollaps wieder wohlauf

Korschenbroich Das Tier hatte Kreislauf-Probleme. Die Schützen in Liedberg feiern weiter: Der Fest-Montag stand ganz im Zeichen des Klompenballs.

Beim Schützenfest in Liedberg ist es am Sonntag nach Parade und Festumzug zu einem Zwischenfall gekommen: Am Festzelt brach ein Pferd zusammen. Am Montag stand Präsident Wolfgang Brings die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Er verkündete: „Das Pferd ist wohlauf und darf sich erstmal eine Weile von dem Schreck erholen, bevor es in einigen Wochen wieder zum Einsatz kommen kann.“ Unmittelbar vor dem Aufsitzen der Reiterin soll das Pferd ins Trudeln geraten und mit dem Hinterteil auf der Kühlerhaube eines Autos gelandet sein. Das schlug dem Ross wohl so auf den Kreislauf, dass es zusammenbrach. Dem Tier wurden die Beine gekühlt. „Die Feuerwehr war sofort zur Stelle. Nach kurzer Zeit konnte es beruhigt und zum Stall geleitet werden“, sagte Brings. Laut Marita Hoster vom Reitstall, bei dem die Pferde untergestellt sind, wurde das Tier bereits von seinem Besitzer abgeholt und vom Tierarzt untersucht. „Es ist alles okay“, sagt sie.