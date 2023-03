Spielgerät vom „Erlkönig“ in Korschenbroich Neue Kletterattraktion auf dem Schulhof für Pescher Kinder

Allen zusammen war klar: Sie wollten etwas Neues schaffen in Pesch. Gebaut wurde das Gerüst vom Garten- und Landschaftsbauer „Erlkönig“ aus Korschenbroich. Ein prominenter Vertreter seiner Zunft, denn er stattet auch die Affengehege in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen mit allerlei Klettermöglichkeiten aus. Schon bei der Planung des Klettergerüstes wurden die Kinder der Schule übrigens intensiv mit einbezogen, wie Lena Nilgen sagt. „Verschiedene Pläne und Ideen wurden den Kindern vorgelegt und am Ende konnte dann in einem Schülerparlament final darüber abgestimmt werden, was umgesetzt werden soll und was eher nicht so dem Geschmack der Kinder entspricht.“