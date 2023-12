Austausch von Spielgerät in Issum Neues Klettergerüst für die Kinder vom St. Nikolaus Kindergarten

Und nicht nur die Kinder sind froh, dass zwischen den Bäumen ein neues, tolles Klettergerüst steht. Auch Kindergartenleiterin Melanie Vermeulen ist froh und auch stolz, dass so viele mitgeholfen haben. Denn erst einmal hieß es, das alte Klettergerüst zu entsorgen. Das war in die Jahre gekommen und hatte nach 30 Jahren seine beste Zeit hinter sich. Nur die Rutsche konnte noch für das neue Klettergerüst recycelt werden. Melanie Vermeulen nahm Kontakt zur Tischlerei Breitenfeld auf. „Die sind Experten für Kita-Einrichtungen“, sagt sie. Sie ließ sich ein Angebot machen und musste erst einmal schlucken. „So ein neues Spielgerät ist keine günstige Anschaffung“, sagt Melanie Vermeulen. 25.000 Euro sollte das neue Spielgerät für den Außenbereich kosten. Träger des Kindergartens ist die katholische Kirchengemeinde St. Anna. Die Finanzierung erfolgte über Rücklagen der Kirche, es gab einen Zuschuss aus dem Förderverein des Kindergartens und Geld aus der Ausschüttung der drei Issumer Secondhand-Shops. Erlöse der Shops werden regelmäßig an die örtlichen Kindergärten weitergegeben.