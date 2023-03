Nachfolgerin von Gerd Sack aus Korschenbroich Nadine Eiben ist neue Sprecherin der BUND-Ortsgruppe

Sie ist schon länger in der Ortsgruppe aktiv. So hat sie im September 2021 eine Kindergruppe eingerichtet. An jedem ersten Dienstag im Monat nimmt sie Mädchen und Jungen mit auf eine Tour durch den heimischen Forst. „Durchschnittlich sind es zwölf Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, die mit uns die Natur erkunden“, berichtet Eiben. „Neben Spielen, Spaß und Naturexperimenten beteiligen sich die Kinder auch schon an Naturschutzaktionen und pflegen beispielsweise die Nistkästen auf dem Gelände.“ So bringe der Nachwuchs sein Wissen und die Begeisterung für die Natur mit in die Familien, in Schulen und Kitas. „Das ist wichtig“, so Eiben, „denn Naturschutz beginnt zu Hause und geht uns alle an.“