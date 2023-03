Sandbauernhof in Liedberg „Kunst gegen Bares“ präsentiert vier hoffnungsvolle Talente

Etwas war neu beim Kleinkunstformat „Kunst gegen Bares“: Erstmals fand es nicht in der Aula der Realschule, sondern im Sandbauernhof in Liedberg statt. Knapp 50 Zuschauer waren gekommen, um vier Kleinkunsttalente zu sehen und später zu belohnen. Das Besondere an dem Format ist ja, dass nach der Vorstellung vier Sparschweine auf ihre Fütterung warten.